Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (12.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Ende Oktober habe SAP seine Jahresprognose nach unten geschraubt und die noch von Bill McDermott gesetzten Mittelfrist-Ziele von 2023 auf 2025 verschoben. Diese Anpassungen hätten für einen Kursrutsch der SAP-Aktie gesorgt. Dennoch liege das Management mit dieser Entscheidung richtig.Der ehemalige SAP-Chef Bill McDermott habe dem Softwarekonzern zum Ziel gesetzt, von 2018 an bis 2023 jedes Jahr die Marge um rund einen Prozentpunkt zu steigern. Alle Sparten sollten auf Wachstum und Effizienz getrimmt werden, um dies zu erreichen. Gleichzeitig habe man ab 2020 durch einen breitangelegten Stellenabbau jährlich 750 bis 850 Millionen Euro einsparen wollen.Dieses Ziel habe der amtierende CEO Christian Klein nun über den Haufen geworfen. Anstatt sich auf ambitionierte Mittelfrist-Ziele zu versteifen, wolle Klein den Fokus voll auf die Cloud legen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben - und das gehe nicht ohne margenzehrende Investitionen.Nach Ansicht des "Aktionär" die richtige Entscheidung. Denn einfach zusammengefasst laufe SAP insbesondere in den USA in Gefahr gegenüber aufstrebenden Unternehmen, die von vornherein ihr Angebot für die Cloud entwickelt hätten, Marktanteile zu verlieren. Eine einheitliche Cloud-Suite sei der Schlüssel, um in diesem hart umkämpften Zukunftsmarkt auch künftig nicht nur bestehen, sondern auch wachsen zu können.McDermott habe hier den Grundstock gelegt, indem er das Legacy-ERP-Geschäft durch die Einführung von S/4HANA in die Cloud überführt habe. Bei der Integration von zugekauften Cloud-Angeboten wie Fieldglass, ein System zur Verwaltung der Beschaffung von Dienstleistungen und externer Personalverwaltungsprogrammen, oder Ariba, einer Lösung zur Steuerung von Liefer- und Logistikketten, sei jedoch noch Nachholbedarf vorhanden.Sicherlich existiere das Risiko, dass es nicht gelinge, Legacy-Kunden für ein einheitliches Cloud-Portfolio aus dem Hause SAP zu begeistern. Doch was mit Unternehmen (und auch Aktien) geschehe, welche die Cloud verschlafen würden, zeige IBM unter Ginni Rometty. Über acht Jahre habe der einstige Server- und Software-Gigant bereits mit sinkenden Umsätzen und schrumpfenden Margen zu kämpfen - und die IBM-Aktie habe knapp die Hälfte ihres Wertes verloren.Die große Chance dagegen wäre eine SAP, die durch hohe Investitionen ein einheitliches und breites Cloud-Angebot für alle geschäftsrelevanten Planungs- und Verwaltungsaufgaben ihrer Kunden geschaffen habe.Ein Management, das bereit sei, trotz eines profitablen Legacy-Geschäfts die mittelfristige Kursperformance ihrer Aktie für den Erhalt der langfristigen Wachstumszukunft zu opfern, habe von jedem Langfrist-Investor Vorschusslorbeeren verdient.