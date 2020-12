Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel hänge aktuell in einem Seitwärtskanal fest. Das liege auch daran, dass es nach den Quartalszahlen im Oktober lange Zeit nur wenig News aus dem operativen Umfeld des Unternehmens gegeben habe. Heute sei endlich eine lukrative Partnerschaft verkündet worden.SAP gehe mit dem größten Ölkonzern der Welt Saudi Aramco eine strategische Partnerschaft ein. Saudi Aramco werde im Rahmen dieser Zusammenarbeit verschiedene Lösungen - cloudbasierte Dienste, Anwendungen im Bereich ERP, Analytics, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und Mobilität - von SAP in seine IT-Landschaft integrieren, um die digitale Transformation voranzutreiben.Saudi Aramco sei ein langjähriger Kunde des Softwareriesen. Nun werde diese Zusammenarbeit deutlich ausgeweitet. SAP unterhalte bereits Rechenzentren in Saudi-Arabien, und könne somit bei der Einführung neuer Lösungen auf die bestehende Cloud-Infrastruktur zurückgreifen."In 23 Jahren enger Zusammenarbeit sind Aramco und SAP strategische Partner geworden. Mit zahlreichen Innovationsinitiativen haben wir gemeinsam Best Practices für Öl und Gas eingeführt, den Geschäftsbetrieb verbessert und den Horizont der Möglichkeiten in dieser Branche erweitert. Aramco hat den nächsten Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation und zur Entwicklung eines intelligenten Unternehmens unternommen und unter anderem S/4 HANA und die Business Technology Platform implementiert", so Luka Mucic, CFO von SAP.Investierte Anleger sollten bei der SAP-Aktie dabei bleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten ein technisches oder fundamentales Kaufsignal abwarten. Damit die Erholungsrally wieder Fahrt aufnehmen könne, müsste aus charttechnischer Sicht das Oktober-Hoch bei 105,40 Euro nachhaltig überwunden werden. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link