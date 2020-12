Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

101,88 EUR -2,04% (21.12.2020, 14:30)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

101,76 EUR -2,40% (21.12.2020, 14:16)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com (21.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Für die SAP-Aktie gehe es am heutigen Tag wieder bergab. Der Grund dürfte an der allgemeinen Anleger-Stimmung liegen. Aufgrund der neuerlichen News zur Virus-Mutation notiere auch der DAX rund drei Prozent im Minus.Aktuell notiere die SAP-Aktie knapp 2,5 Prozent tiefer, nachdem zwischenzeitlich wieder die wichtige 100-Euro-Marke getestet worden sei. So gesehen erweise sich auch das Kaufsignal vom Freitag als Fehlausbruch. Damit die Erholungsrally wieder Fahrt aufnehmen könne, sollten die Bullen das Oktober-Hoch bei 105,40 Euro nachhaltig überwinden. Bis dahin sei weiter eine Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen rund 97 und 104 Euro zu erwarten.Aktuell spreche vieles dafür, dass sich der SAP-Chart erst dann aufhelle, wenn der Softwareriese positive Nachrichten aus seinem operativen Umfeld vermelde. Wenig zielführend erweise sich ein Bericht der "WirtschaftsWoche", dass der Großkunde Deutsche Bank die SAP-Systeme bei seiner Tochter Postbank durch ein Altsystem - basiere noch auf der Programmiersprache Cobol - ablösen möchte. Mit dem Ziel, sich schlanker, schneller und eigenständiger aufzustellen, und vor allem weniger SAP.