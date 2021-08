ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (13.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP: Jahreshoch zum Greifen nahe - AktiennewsDie Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) legt am Freitag um 0,43% auf 125,94 Euro zu und nähert sich dem Mitte Juli ausgebildeten Jahreshoch an, so die Experten von XTB.Der Bereich stimme mit der unteren Grenze einer wichtigen Widerstandszone (127,34 bis 129,58 Euro) überein, sodass hier entschieden werden dürfte, ob der Aufwärtstrend, der mit dem Tief vom November 2020 (89,95 Euro) begonnen habe, fortgesetzt werde oder die Verkäufer wieder Chancen wittern würden. Die genannte Zone fungiere seit Anfang 2020 abwechselnd als Widerstand und Unterstützung. Das potenzielle Kursziel auf der Oberseite sei das Double Top bei 143,32 Euro auf der Höhe des Rekordhochs. Im Falle einer Korrektur könnten sich die Käufer auf die mittelfristige Unterstützung bei 121,00 Euro konzentrieren, die mit der 50-Tage-Linie (EMA) übereinstimme. (News vom 13.08.2021)Börsenplätze SAP-Aktie:125,98 EUR +0,30% (13.08.2021, 10:46)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:125,94 EUR +0,03% (13.08.2021, 10:31)