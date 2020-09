Börsenplätze SAP-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der jüngsten Marktkorrektur seien insbesondere die zuvor gut gelaufenen Tech-Aktien stark unter Druck geraten. Sogar der iPhone-Riese Apple notiere aktuell rund 22 Prozent im Minus. Doch ein Tech-Schwergewicht glänze in diesem schwachen Gesamtmarkt durch Relative Stärke.Die Rede sei vom deutschen Aushängeschild SAP. Die Aktie der Walldorfer Softwareschmiede notiere nur etwa sieben Prozent unter ihrem Rekordhoch. Seit Anfang Juli habe sich ein Seitwärtstrend im Kanal zwischen 130 und 143 Euro etabliert. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass sobald sich der Markt stabilisiere, die SAP-Bullen relativ schnell den GD50 bei 136,81 Euro überwinden und einen erneuten Anlauf auf das Rekordhoch starten würden, welches aktuell bei 143,32 Euro verlaufe.Rückenwind bekomme die SAP-Aktie vonseiten der Analysten. So halte Morgan Stanley die Bedenken der Anleger zu der Marge 2023 bei SAP für überzogen. Die Experten würden davon ausgehen, dass höhere wiederkehrende Umsätze und ein schnelleres Umsatzwachstum das geringere absolute EBIT ausgleichen würden. Die strategische Neuausrichtung bei SAP sei wichtiger. Die Analysten würden weiteres Kurspotenzial sehen, wenn SAP die strategischen Ziele erreiche.Generell scheine das Gros der Analysten weiterhin sehr optimistisch zu bleiben. Laut Informationen von "Bloomberg" würden aktuell 28 Analysten das SAP-Papier zum Kauf empfehlen, fünf würden die Aktie zu halten und fünf zu verkaufen raten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.