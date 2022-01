Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,10 EUR -5,58% (27.01.2022, 11:11)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,26 EUR -5,62% (27.01.2022, 10:56)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (27.01.2022/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller habe heute seine endgültigen Geschäftsergebnisse zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Ein weiteres Highlight des heutigen Quartalsberichts sei die angekündigte Übernahme des US-Fintechs Taulia gewesen. SAP wolle mit dieser Übernahme sein Geschäft im Finanzbereich ausbauen.Obwohl die Zahlen weitgehend den bereits bekannten vorläufigen Eckdaten entsprochen hätten, gebe die SAP-Aktie deutlich nach und erreiche ein neues Tief seit April. Grund für den Abverkauf dürfte der aktualisierte Ausblick des Walldorfer Konzerns und erste Analystenstimmen sein."Der Aktionär" bewerte die Geschäftszahlen und den Cloud-Ausblick von SAP positiv. Das Unternehmen befinde sich auf dem besten Weg, seine mittelfristigen Cloud-Ziele zu erreichen. Die Übernahme von Taulia wäre ein strategisch sinnvoller Zukauf. Die Walldorfer würden damit ihr US-Geschäft ausbauen und ihren Kunden einen besseren Zugang zu externen Finanzierungsquellen ermöglichen.Aktuell würden sich allerdings die Marktteilnehmer wegen der Profitabilität des Unternehmens Sorgen machen. Vor allem der fehlende mittelfristige Free-Cashflow-Ausblick sorge auch angesichts der steigenden Zinsen im wichtigen US-Markt für Unsicherheiten. Investierte Anleger sollten dabei bleiben, jedoch den Stopp bei 95 Euro beachten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: