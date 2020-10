Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (26.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Tech-Riese SAP habe gestern seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten verfehlt. Für Enttäuschung bei den Anlegern habe vor allem die Prognose des Unternehmens gesorgt. Das Gros der Analysten zeige sich trotzdem unbeeindruckt und halte an seiner Kaufempfehlung fest.So habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für SAP "outperform" mit einem Kursziel von 159 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Softwarekonzern die Erwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, habe Analyst Mark Moerdler geschrieben. Wichtiger sei aber wohl der überarbeitete Ausblick für dieses Jahr und vor allem die aufgeschobenen Mittelfristziele. SAP lege in der Corona-Krise die Wunden offen, um die Anleger auf die kommenden Jahre vorzubereiten.Auch das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für SAP auf "buy" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Der Softwarekonzern ändere seine Strategie und richte den Fokus noch stärker auf Cloud-Lösungen, habe Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Neben der Cororna-Krise trügen nötige Investitionen in solche Angebote dazu bei, dass die bisher für 2023 gesteckten Mittelfristziele um ein bis zwei Jahre aufgeschoben würden.Die Experten von Warburg Research würden etwas detaillierter auf die Gründe für die "schwachen" Zahlen eingehen. Durch die erneuten Lockdowns in einigen Regionen sei die Erholung der Nachfrage verhaltener als erwartet, habe Analyst Andreas Wolf geschrieben. In der Summe sprächen die neuen Fakten für eine nur gedämpfte Umsatz- und Gewinnentwicklung in den nächsten zwei Jahren. Der Experte behalte jedoch seine Einstufung für SAP auf "kaufen" mit einem Kursziel von 145 Euro bei.Auch das Unternehmen selbst rücke in seiner Unternehmensmitteilung die schwächere Nachfrage "in manchen Regionen" in den Fokus. Ausschlaggebend dafür sei die COVID-19-Pandemie, die sich voraussichtlich mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021 auf die Nachfrage, insbesondere in stark betroffenen Branchen, auswirken werde. Deswegen würde sich das Erreichen der Zielsetzungen für zentrale Kennzahlen wie Clouderlöse, Umsatzerlöse und Betriebsergebnis (jeweils Non-IFRS) um ein bis zwei Jahre verschiebt.Die SAP-Aktie sei als laufende "Aktionär"-Empfehlung im Zuge des heutigen Abverkaufs (Aktie notiere aktuell rund 19 Prozent im Minus) beim Kurs von 110 Euro ausgestoppt.Anleger sollten die weitere Entwicklung von SAP vorerst von der Seitenlinie aus abwarten und das Papier auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link