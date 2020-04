Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,12 EUR -3,98% (15.04.2020, 14:39)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,28 EUR -3,32% (15.04.2020, 14:24)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie von SAP gehöre trotz der jüngsten Korrektur weiterhin zu den besten Werten im deutschen Leitindex DAX. Im 52-Wochenvergleich habe das Papier 13 Prozent zugelegt und sei damit hinter der Deutschen Börse der zweitbeste Werte im DAX. Auch im Wochenvergleich sei SAP unter den Top-Werten zu finden. Hier rangiere die Aktie hinter Infineon, Wirecard und adidas auf Rang vier. Und die Analysten würden sich optimistisch geben, dass die starke Entwicklung weiter gehen könnte.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Papiere von SAP nach Eckdaten mit einem Kursziel von 125 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Nach dem vorläufigen Quartalsbericht des Software-Konzerns, der den negativen Einfluss der Covid-19-Pandemie reflektiere, habe er seine Schätzungen gekappt, habe Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie geschrieben. Seine Kernthese, dass sich SAP nach wie vor in einer frühen Phase steigender Margen befinde, bleibe davon jedoch unberührt.Die Baader Bank habe das Kursziel für SAP von 135 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "add" belassen. Analyst Knut Woller habe seine Schätzungen nach den Eckdaten der Walldorfer an das neue Umfeld nach unten angepasst. Er bleibe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber ebenfalls optimistisch für das Wachstumspotenzial.Die DZ BANK habe den fairen Wert für SAP von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Nicht ganz unerwartet habe der Software-Konzern wegen der Virus-Krise seine Prognose leicht zurückgenommen, habe Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag präsentierten Studie geschrieben. Der Anteil besser planbarer Umsätze aber steige, habe Schnitzer positiv hervorgehoben.Anleger bleiben bei der SAP-Aktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die nächste wichtige Hürde, die es zu überwinden gelte, sei die 200-Tage-Linie. (Analyse vom 15.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link