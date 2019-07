Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP-Vorstandsmitglied Christian Klein wende sich mit einem 11-Punkte-Plan an die Politik. Das Ziel: Deutschland digitaler und wettbewerbsfähiger machen. Im Vergleich zu US- Digitalkonzernen würden viele deutsche Konzerne immer weiter den Anschluss verlieren. Bei SAP sehe das anders aus. Der kontinuierliche Aufwärtstrend lasse jedes Anlegerherz höherschlagen.Für den "Aktionär" sei die SAP-Aktie weiterhin eine klare Kaufempfehlung. Die Digitalisierung werde der wichtigste Treiber in Zukunft bleiben. Das Wachstumspotenzial für SAP sei dabei enorm, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:123,42 EUR +0,18% (09.07.2019, 12:30)