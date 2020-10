Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Mitgründer und Chef des SAP-Rivalen Salesforce habe angesichts der gekappten Prognosen der Walldorfer schwer ausgeteilt gegen den Konkurrenten. "Sie haben die Möglichkeiten der Cloud nicht gut für sich genutzt", habe Marc Benioff am Montag (Ortszeit) dem Finanzsender Bloomberg TV gesagt. "Ich glaube, die Probleme von SAP treffen einzig auf sie zu."Zudem sehe der streitbare US-Milliardär ein Führungsproblem bei dem wertvollsten deutschen Börsen-Konzern. "Bei SAP, da kann man sehen, dass sie sehr bedeutende Probleme mit dem Wechsel an der Vorstandsspitze haben, den sie durchmachen", habe Benioff angesichts des holprigen Übergangs in der Führungsetage gesagt. "Der Übergang läuft einfach nicht rund und ihre Kunden sagen das auch. Nun spiegelt ihre Umsatzentwicklung das auch wider."Nach Ex-Chef Bill McDermott sei der Chefposten vor rund einem Jahr zunächst an das Duo Jennifer Morgan und Christian Klein gegangen. Im April habe Morgan - die erste Frau an der Vorstandsspitze eines DAX-Konzerns - bereits nach rund sechs Monaten wieder die Segel streichen müssen, weil es nach Ansicht von Aufsichtsratschef Hasso Plattner intern zu viele lähmende Diskussionen gegeben habe.Am Sonntag habe Klein mit einem Strategieschwenk ein Börsenbeben bei SAP ausgelöst. Er habe unter anderem wegen der Corona-Pandemie sowohl die Jahresprognose als auch die mittelfristigen Ziele radikal zusammengekürzt und wolle die Kunden in den kommenden Jahren noch schneller auf Cloud-Software umstellen. Das erfordere Investitionen und belaste die operative Marge im Tagesgeschäft, für die McDermott noch einen kräftigen Anstieg bis 2023 versprochen habe. Klein erhoffe sich von dem Schritt in einigen Jahren stärkeres Wachstum bei Umsatz und Gewinn.Die SAP-Aktie sei am Montag um mehr als ein Fünftel auf 97,50 Euro und damit wieder auf den Stand von Anfang April gefallen, als sich die Papiere gerade vom Corona-Crash erholt hätten. Dies sei der höchste Tagesverlust der Papiere seit den 90er Jahren gewesen, ein Börsenwert von rund 33 Milliarden Euro habe sich in Luft aufgelöst. Salesforce sei Weltmarktführer bei sogenannter Cloud-Software, die von den Kunden über das Internet genutzt und über Abonnements bezahlt werde. Salesforce-Aktien hätten zum Wochenauftakt 3,4 Prozent verloren.Die SAP-Aktie sei als laufende "Aktionär"-Empfehlung im Zuge des gestrigen Abverkaufs beim Kurs von 110 Euro ausgestoppt."Der Aktionär" hält SAP langfristig nach wie vor für interessant. Anleger sollten jedoch die weitere Entwicklung von SAP vorerst von der Seitenlinie aus beobachten. Das Papier gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link