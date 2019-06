Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

113,88 EUR -0,49% (14.06.2019, 14:05)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (14.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern habe mit dem Upgrade des Entwickler-Kits SAP Cloud SDK erneut das wichtigste Unternehmensziel unterstrichen: "Das Leben der Menschen zu verbessern". Die SAP-Aktie notiere unterdessen nur knapp unterhalb des Allzeithochs. Der CEO Bill McDermott traue aber dem Unternehmen noch deutlich mehr zu. Sein Ziel sei klar: Bis 2023 solle die Marktkapitalisierung von SAP auf 300 Mrd. USD steigen. Gemessen am derzeitigen Börsenwert entspreche dies einer Steigerung von fast 100%. Auf den ersten Blick scheine dies zwar sehr ambitioniert, sei durch die Rahmenbedingungen allerdings nicht unmöglich.Seit Jahresanfang befinde sich die SAP-Aktie im Rallymodus, verharre aktuell aber in einer Seitwärtsphase. Der Aktienkurs pendele seit Ende April im Bereich von 110 Euro bis 115 Euro. Sollte der SAP-Aktie ein nachhaltiger Sprung über den horizontalen Widerstand bei 115 Euro gelingen, könnte dies zu einem weiteren Kursanstieg führen. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und den Stoppkurs bei 95 Euro beachten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2019)