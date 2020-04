Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,34 EUR +0,35% (03.04.2020, 15:07)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

97,17 EUR -0,06% (03.04.2020, 14:53)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Jede Krise bringe immer große Chancen mit sich. Auch der aktuelle durch die Virusausbreitung ausgelöste globale Börsencrash bilde hier keine Ausnahme. Denn für Anleger öffne er lukrative Möglichkeiten um Qualitätswerte günstig einzukaufen. "Der Aktionär" stelle einen dieser Qualitätswerte vor.Die Rede sei von SAP. Die Aktie habe seit ihrem Februarhoch bereits über 22 Prozent eingebüßt, obwohl das Unternehmen nur so vor fundamentaler Stärke strotze. So überzeuge SAP nach wie vor durch zweistellige Wachstumsraten. 2019 habe der Umsatz um zwölf Prozent gesteigert werden können. Im Cloud-Bereich habe der Umsatz sogar um rund 40 Prozent zugelegt. Zuletzt seien eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe angekündigt worden. Auch die Bewertung sei mit einem 2020er KGV von 26 und einem 20er KUV von 4,3 attraktiv.Angesichts dieser fundamentaler Stärke erscheine so ein hoher Preisabschlag nicht gerechtfertigt zu sein. Auch die Analysten würden diese Meinung teilen und in ihrer überwiegenden Mehrheit bullish bleiben.So habe die Privatbank Berenberg die Einstufung für SAP trotz der Kurszielsenkung von 135 auf 125 Euro auf "buy" belassen. Wegen der Corona-Krise sei der Umsatz im Lizenzgeschäft in Gefahr, habe Analyst Andrew DeGasperi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Aufgrund des Rückenwinds im Cloud-Sektor und bei ERP-Systemen bleibe SAP jedoch ein Kauf.Bereits letzte Woche habe der Star-Analyst James Goodman von der Barclays Bank seine Einstufung für SAP auf "overweight" belassen. Der Walldorfer Softwarekonzern sei in Zeiten der Corona-Krise ein Fels in der Brandung und damit ein "Top Pick".Auch der "Aktionär" sei davon überzeugt, dass SAP aufgrund seines robusten Geschäftsmodells und überzeugender fundamentaler Verfassung gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehe. Deswegen wurde die SAP-Aktie in der aktuellen Ausgabe des "Aktionär" erneut zum Kauf empfohlen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link