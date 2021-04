ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP: Aktie könnte Riesen-Gap schließen - AktiennewsDie Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) ist am Donnerstag mit einem Anstieg von 1,12% auf 115,76 Euro einer der stärksten Titel im DE30, so die Experten von XTB.Der Kurs nähere sich dem gestern bei 117,98 Euro ausgebildeten Tageshoch und könnte den Anfang November 2020 eingeleiteten Aufwärtstrend fortsetzen. Nach der oberen Grenze der steigenden umgekehrten Keil-Formation könnte das 261,8% Retracement der ersten Aufwärtswelle des neuen Trends als potenzielles Kursziel dienen. Sollte der Bereich zwischen 124,00 bis 125,00 Euro erreicht werden, würde zudem das große Gap vom Oktober geschlossen werden. Stärkere Unterstützung gäbe es erst wieder an der 112,00-Euro-Marke.Börsenplätze SAP-Aktie:116,06 EUR +1,59% (15.04.2021, 14:42)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:116,02 EUR +2,31% (15.04.2021, 14:27)