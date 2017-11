Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

96,599 EUR +0,72% (16.11.2017, 19:28)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (16.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Ein DAX-Unternehmen, bei dem es regelmäßig zu Insidertransaktionen kommt, ist SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei würden sich meist gute Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung ziehen lassen. Beispielsweise sei es 2016 zu verstärkten Aktienkäufen seitens der Aufsichtsräte und Vorstände gekommen. Als SAP dann überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal 2017 gemeldet habe, hätten sich die Insider dank der gestiegenen Kurse über gute Gewinne freuen können.Jüngst habe SAP-Mitgründer, Hasso Plattner, allerdings größere Aktienpakete verkauft. Am 2. November seien 480.000 Stücke zu je 99,08 Euro über den Tisch gegangen. Zudem habe die Investmentbank UBS den Auftrag bekommen, weitere 3,75 Mio. SAP-Anteile zu veräußern. Das Paket entspreche einem Anteil von 0,3 Prozent an dem Konzern. Diese Papiere seien im Rahmen einer außerbörslichen Platzierung zu 98 Euro je Stück an 56 Investoren losgeschlagen worden. Dabei habe Plattner rund 367 Mio. Euro erlöst. Ein Grund zur Beunruhigung also? Mitnichten.Plattner werfe in größeren Abständen immer wieder SAP-Aktien auf den Markt, unter anderem um Geld für seine Wagniskapitalfinanzierungs-Unternehmen "Hasso Plattner Ventures" und das "Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik" an der Universität Potsdam locker zu machen. Auch nach Abschluss der Verkäufe bleibe Plattner mit einem Anteil von knapp 7 Prozent der größte SAP-Einzelaktionär. Insofern ist die Transaktion nicht negativ zu werten, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2017)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:96,34 EUR 0,40% (16.11.2017, 17:35)