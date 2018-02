Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

83,87 EUR -0,25% (09.02.2018, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

83,65 EUR +0,74% (09.02.2018, 16:08)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (09.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: SAP wertvollste deutsche Marke - AktienanalyseFür den Softwareentwickler SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) nimmt neben dem Kerngeschäft mit klassischer Lizenzsoftware das Geschäft mit Cloud-basierten Software-Anwendungen einen immer größeren Stellenwert ein, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.SAP sei nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Geschäfts- und Analyseanwendungen sowie digitalen Handelsplätzen und darüber hinaus das größte Unternehmen im Cloud-Bereich für Firmenkunden. In einem aktuellen Markenwert-Ranking des Marktforschungsunternehmens Kantar Millward Brown und des Medienkonzerns WPP schaffe es SAP mit einem Wert von 49 Mrd. US-Dollar auf Rang 1 und sei damit die wertvollste deutsche Marke. Starke Marken würden Unternehmen Vorteile im Wettbewerb bieten, besonders dann, wenn sie von den Kunden als verlässlich und qualitativ hochwertig wahrgenommen würden.Die Kombination aus einem solide wachsenden Kerngeschäft und einem dynamisch wachsenden Cloud-Geschäft habe SAP im Geschäftsjahr 2017 zu einem Gesamtumsatz von 23,46 Mrd. Euro verholfen. Währungsbereinigt habe dies einem Anstieg um 8% gegenüber dem Vorjahr entsprochen. Das Betriebsergebnis habe sich währungsbereinigt um 4% auf 6,77 Mrd. Euro verbessert. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechne der Vorstand beim Gesamtumsatz mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 5% bis 7% auf 24,6 bis 25,1 Mrd. Euro. Beim Betriebsergebnis werde ein währungsbereinigter Anstieg um 8% bis 11% auf 7,3 bis 7,5 Mrd. Euro erwartet.Nach der im vierten Quartal 2017 eingeleiteten Wende bei der Marge sei der Vorstand mit Blick auf die Konsolidierung der Cloud-Infrastruktur sehr zuversichtlich, im laufenden und insbesondere im kommenden Geschäftsjahr bei der Profitabilität einen großen Schritt nach vorne zu machen. Finanzvorstand Luka Mucic zufolge stünden ab 2019 die Chancen auf eine operative Marge von über 30% wieder deutlich besser. In diesem Jahr werde die Verbesserung der Marge noch durch Belastungen für das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sowie den vergangene Woche bekannt gegebenen Kauf des US-Unternehmens Callidus Software für 2,4 Mrd. US-Dollar gebremst. Mit der Übernahme des Spezialanbieters von Cloud-Lösungen wolle SAP seine eigenen Cloud-Aktivitäten im Bereich Kundenerfahrungsmanagement und Kundenbeziehungsmanagement verstärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: