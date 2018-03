Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

87,53 EUR +0,33% (15.03.2018, 13:50)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

87,52 EUR +0,42% (15.03.2018, 14:00)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (15.03.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht bei der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) noch gut Luft nach oben.Bei der SAP-Aktie laufe es weiterhin gut. Der Aktienprofi halte die SAP-Aktie für unterbewertet. Bill McDermott - der CEO von SAP - habe gesagt, dass man den Wert des Unternehmens in den nächsten acht Jahren verdreifachen wolle. Dem Aktienprofi würden 15% bis 20% in diesem Jahr genügen. Dann würde die SAP-Aktie im Bereich von 100/105 Euro notieren, was der Börsenexperte mehr als gerechtfertigt finde. Er verweise darauf, dass Cloud-Computing stark wachse. Auch die Software von SAP an sich sei weltweit gefragt.Thomas Bergmann sieht bei der SAP-Aktie noch gut Luft nach oben, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze SAP-Aktie: