ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (08.01.2018/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analysten Raimo Lenschow, Gerardus Vos, James Goodman und Sven Merkt von Barclays:Raimo Lenschow, Gerardus Vos, James Goodman und Sven Merkt, Analyst von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) und erhöhen das Kursziel von 120 auf 132 USD.Der Walldorfer Konzern blickt auf einen erfolgreichen Übergang zum Wachstum bei Cloud und Core, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sollte SAP die Erwartungen hinsichtlich des Wachstums bei einer Bilanzdisziplin und ordentlichen Margensteigerungen erfüllen, dürfte das dem Aktienkurs den Auftrieb geben. Die Analysten sind für das Jahr 2018 optimistisch gestimmt und haben ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Raimo Lenschow, Gerardus Vos, James Goodman und Sven Merkt, Analyst von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die SAP-Aktie beestätigt und das Kursziel von 120 auf 132 USD angehoben. (Analyse vom 05.01.2018)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:96,75 EUR +0,32% (01.18.2018, 09:59)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:96,70 EUR +0,23% (01.18.2018, 10:09)