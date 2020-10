Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

8,295 EUR +1,16% (21.10.2020, 09:08)



Xetra-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

8,10 EUR +4,25% (20.10.2020, 17:35)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

DE000SAFH001



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

SAFH00



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Bessenbach ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.284 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2019 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer und Lkw. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.



SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. (21.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Lkw-Industrie SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) unter die Lupe.Die vorläufigen Q3-Zahlen würden zeigen, das SAF-HOLLAND die Talsohle durchschritten habe. Der Vorstand halte wegen der Unsicherheiten durch die Coronakrise zwar noch an der ursprünglichen Jahresprognose fest. Doch hier deute vieles auf eine Anhebung im weiteren Verlauf hin. Die SAF-HOLLAND-Aktie stehe vor einem massiven Kaufsignal.Die positive Einschätzung vom AKTIONÄR habe sich bestätigt: Bei einem Umsatz von etwas mehr als 232 Mio. Euro (Vorjahr: 313,2 Mio. Euro) habe SAF-HOLLAND in Q3 eine bereinigte EBIT-Marge von 6,4 Prozent erreicht und damit den Wert des Vorjahresquartals von 5,4 Prozent und dem Q2-Wert von 2,7 Prozent deutlich übertroffen.Die positive Entwicklung der bereinigten EBIT-Marge beruhe in erster Linie auf dem konjunkturunabhängigeren und margenstarken Ersatzteilgeschäft sowie auf signifikanten Einsparungen bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten.Vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich angestiegenen Covid-19-Infektionszahlen unterliege die Geschäftsentwicklung des vierten Quartals erheblichen Unwägbarkeiten, so dass der Vorstand entschieden habe, den Ausblick für 2020 derzeit nicht anzupassen. Sollte sich jedoch die in den letzten Wochen eingetretene Erholung des Geschäftsumfeldes fortsetzen, wäre auch eine bereinigte EBIT-Marge oberhalb der aktuell erwarteten Spanne von drei bis fünf Prozent möglich. Die Umsätze sollten 20 bis 30 Prozent unter den 1,3 Mrd. Euro aus dem Vorjahr herauskommen.Mit dem nachhaltigen Sprung über die 8-Euro-Marke wäre der Weg auch aus charttechnischer Sicht in Richtung zweistelliger Kurse geebnet. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. Die Position liegt bereits über 35 Prozent im Plus, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Zu Erinnerung: Das Kursziel von Hauck & Aufhäuser laute 15 Euro. (Analyse vom 21.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link