Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (07.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Hals über Kopf gebe Ryanair seine Basis am Flughafen Frankfurt auf. Bereits ab Ende März würden keine Flüge mehr ab dem großen Drehkreuz mehr angeboten.Die irische Low-Cost-Airline sei erst im April 2017 nach Frankfurt gekommen. Bis dahin habe Ryanair für Passagiere aus dem Rhein-Main-Gebiet nur den kleinen Flughafen Hahn im Hunsrück als Abflugsort angeboten, der im November Insolvenz angemeldet habe. Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330) habe dem Billiganbieter damals deutlichen Gebührennachlässe gewährt - zum Ärger von Lufthansa.Nun gebe Ryanair seine Basis am Flughafen Frankfurt auf und ziehe seine fünf Flieger ab. Das habe der Ryanair-CEO Eddie Wilson gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt. Hintergrund seien hohe Flughafenentgelte, die um 4,3 Prozent gestiegen seien.Fraport habe sich in einer Stellungnahme enttäuscht gezeigt. Man sei insbesondere verwundert, dass gerade die Entgelte den Ausschlag für eine Beendigung des Flugverkehrs gegeben haben sollten. Diese seien einerseits vom hessischen Wirtschaftsministerium genehmigt worden und andererseits im Vergleich mit anderen Flughäfen ähnlicher Größenordnung maßvoll ausgefallen. Zudem werde es für nachhaltigere, effizientere und geräuschärmere Flugzeuge Nachlässe geben.Der irische Billigflieger habe dennoch angekündigt, an anderen Standorten in die Flotte investieren zu wollen. Als Kennmarke habe die Fluggesellschaft einen dreistelligen Millionenbetrag genannt. Ein Teil solle beispielsweise nach Nürnberg fließen, wo am Flughafen "Albrecht Dürer" zwei weitere Flugzeuge stationiert werden sollten.Die Ryanair-Aktie verliere am Freitag 1,7 Prozent, die Fraport-Aktie gebe im MDAX knapp ein Prozent nach.Ryanair sei bekannt dafür, extrem hart mit den Flughafenbetreibern zu verhandeln. Doch Flughäfen wie Fraport würden ebenfalls stark unter der Corona-Pandemie leiden und müssten gleichzeitig enorme Investitionen stemmen. Fraport baue gerade ein drittes Terminal.DER AKTIONÄR halte beide Aktien mittel- bis längerfristig für aussichtsreich. Engagierte Anleger halten ihre Ryanair- und/oder Fraport-Papiere, so Martin Mrowka. (Analyse vom 07.01.2022)