Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,27 EUR +0,37% (16.06.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,125 EUR -2,01% (16.06.2021, 22:26)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (17.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die irische Airline habe am Mittwoch die erste Maschine einer Großbestellung von Boeing-737-Max-Flugzeugen erhalten. "Aufgrund bedauerlicher Auslieferungsverzögerungen erwarten wir die Auslieferung von nur 12 dieser Flugzeuge im Sommer 2021", habe Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwochabend mitgeteilt. Anfang des Jahres habe die Airline noch damit gerechnet, bis zum Sommer bis zu 24 Maschinen des Typs zu bekommen. Ryanair habe insgesamt mehr als 200 Maschinen des Typs 737 Max beim US-Flugzugbauer Boeing bestellt.Das nun ausgelieferte Flugzeug sei das erste von insgesamt 210 Festbestellungen der neuen Ryanair-Standardmaschine, die die Airline als "Gamechanger" bezeichne. Laut Ryanair könnten die neuen Flugzeuge mehr Passagiere befördern, würden weniger Treibstoff pro Sitzplatz verbrauchen, würden deutlich leiser fliegen und würden weniger CO2 ausstoßen.Die 737 Max sei im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Als Hauptursache der Unglücke habe ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm gegolten, das die Maschinen Richtung Boden gelenkt habe. Im November seien die Flugverbote in den USA, in Europa und in Brasilien unter strikten Auflagen aufgehoben worden. Wegen möglicher neuer Mängel am Stromversorgungssystem habe Boeings bestverkauftes Modell 737 Max zuletzt nicht ausgeliefert werden können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: