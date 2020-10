Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (02.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Bei der irischen Fluggesellschaft hätten sich die Passagierzahlen im September wieder stärker reduziert. Ryanair habe rund 5,1 Mio. Passagiere befördert - das seien 64% weniger als ein Jahr zuvor. Im August habe der Rückgang bei 53% gelegen. Im September habe etwa die Hälfte der üblich durchgeführten Flüge zu dieser Zeit stattgefunden. Die Auslastung habe bei für die Branche derzeit sogar wirklich starken 71% gelegen. Allerdings benötige Ryanair aufgrund der teilweise extrem niedrigen Ticketpreise natürlich eine deutlich höhere Auslastung, um schwarze Zahlen schreiben zu können.Das Marktumfeld für Ryanair bleibe natürlich sehr schwierig. Dennoch bleibe die Aktie aufgrund der starken Bilanz und der im Vergleich zu Konkurrenten wie der Lufthansa, Air France-KLM oder IAG deutlich schlankeren Kostenstruktur noch der attraktivste Wert im Airline-Sektor. Zudem dürften es Billigflieger, die wie Ryanair hauptsächlich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anbieten würden, leichter haben Gewinne zu erzielen als die großen Netzwerk-Fluggesellschaften. Mutige Anleger, die auf ein Comeback der Luftfahrt setzen wollten, könnten sich daher die Ryanair-Aktien ins Depot legen. Das Investment sollte mit einem Stopp bei 10,20 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Ryanair-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:11,35 EUR -1,52% (02.10.2020, 11:16)