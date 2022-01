XETRA-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,435 EUR +0,86% (20.01.2022, 09:14)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (20.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Ryanair bleibe für viele Experten die europäische Airline, die am schnellsten die historische Krise der Luftfahrt hinter sich lassen könnte. Das Unternehmen dürfte dabei von ihrer hohen Flexibilität und ihrer starken Kostenstruktur profitieren. Die Ryanair-Aktie habe sich bereits in den letzten Wochen gut entwickelt - und erhalte im heutigen Handel Rückenwind von einer bullishen Analystenstudie.So habe die US-Bank JPMorgan die Ryanair-Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zudem sei das Kursziel von 16,40 auf 21,00 Euro kräftig erhöht worden. Analyst Harry Gowers habe betont, dass aus der Pandemie binnen ein bis zwei Jahren eine Endemie werden dürfte. Er erwarte, dass der Luftfahrtsektor sich dann einige Jahre lang erholen werde. Diese Erholung dürfte seiner Ansicht nach aber bei Kurzstreckenflügen rascher voranschreiten als bei Langstreckenflügen. Zudem sehe er bilanziell stark aufgestellte Airlines im Vorteil.Die Ryanair-Aktie bleibe auch für den AKTIONÄR der Favorit im Airline-Sektor. Anleger können daher weiter an Bord bleiben, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 13,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 20.01.2022)Börsenplätze Ryanair-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:16,21 EUR -0,67% (19.01.2022, 22:26)