Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

11,935 EUR +1,45% (04.09.2020, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

11,99 EUR +1,14% (04.09.2020, 14:30)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (04.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Europas größter Billigflieger habe sich nach dem monatelangen Geschäftsausfall durch die Corona-Krise frisches Geld von Anlegern besorgt. Mit der Ausgabe neuer Aktien habe das irische Unternehmen brutto rund 400 Mio. Euro eingesammelt, wie Ryanair am Freitagmorgen mitgeteilt habe. Mit dem Geld wolle die Fluggesellschaft ihre Liquiditätslage weiter verbessern und sich für einen möglichen Ausbau ihres Geschäfts rüsten.Bei der Kapitalerhöhung sei Ryanair gut 35 Mio. Aktien zu einem Stückpreis von 11,35 Euro losgeworden. Die neuen Anteilsscheine würden rund 3% des bisherigen Aktienkapitals entsprechen. Ryanair habe die Kapitalerhöhung am Vorabend nach Börsenschluss angekündigt. Demzufolge sollte das Geld von institutionellen Anlegern und anderen Investoren kommen. Auch mehrere Ryanair-Manager einschließlich Konzernchef Michael O'Leary hätten sich den Angaben zufolge an der Kapitalerhöhung beteiligen wollen.Das Marktumfeld bleibe natürlich auch für Ryanair sehr schwierig. Allerdings dürften es Billigflieger wie Ryanair, die niedrige Kostenstrukturen hätten und v.a. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anbieten würden, Experten zufolge in den kommenden Monaten etwas leichter haben als große Netzwerk-Airlines wie z.B. die Lufthansa. Der Chart der Ryanair-Aktie durchaus spannend. Gelinge der Sprung über die Marke von 12,87 Euro, wäre dies ein klares Kaufsignal. Wer auf dieses Szenario setze, sollte seine Position unbedingt mit einem engen Stopp bei 10,90 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: