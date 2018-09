Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

13,10 EUR +0,58% (26.09.2018, 14:25)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (26.09.2018/ac/a/a)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Ryanair: EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen pocht auf Einhaltung von EU-Recht - AktiennewsBei einem Treffen heute (Mittwoch) mit Michael O'Leary, Vorstandschef von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF), hat EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen auf Wahrung der europäischen Arbeitnehmerrechte bestanden, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Einhaltung des EU-Rechts ist nicht etwas, worüber die Arbeitnehmer verhandeln müssen. Es kann auch nicht von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden. Das habe ich Herrn O'Leary heute sehr deutlich gesagt", so die Kommissarin nach dem Treffen. "Ich bin nicht gegen Ryanair oder gegen das Billigflugmodell. Doch mit großem Erfolg geht auch eine große Verantwortung einher. Der Binnenmarkt ist kein Dschungel, sondern hat klare Regeln für eine faire Arbeitskräftemobilität und den Arbeitnehmerschutz."Das Treffen fand auf Anfrage des Vorstandsvorsitzenden O'Leary statt. Dabei ging es um den aktuellen Streit bei der Fluggesellschaft über die Anwendung des Arbeitsrechts und die von Ryanair bisher ergriffenen Maßnahmen. Bei dem Treffen bekräftigte Kommissarin Thyssen, dass die EU-Vorschriften über Arbeitsverträge für Flugbesatzungen klar sind: Es ist nicht die Flagge des Flugzeugs, die das anwendbare Recht bestimmt. Entscheidend ist vielmehr der Ort, von dem aus ein Arbeitnehmer morgens startet und am Abend heimkehrt, ohne dass der Arbeitgeber seine Ausgaben decken muss.Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:13,115 EUR +0,34% (26.09.2018, 14:20)