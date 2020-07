Als Airline-Aktie zählt der Iren-Wert derzeit nicht zu den Aktien, die man unbedingt im Depot haben muss, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair wolle zum 1. November ihre Basis am Hunsrück-Flughafen Hahn schließen. Auch dem Standort im nordrhein-westfälischen Weeze drohe noch vor dem Winter das Aus. Zwar sei eine Schließung von Basen nicht automatisch gleichbedeutend mit der Aufgabe von Flugverbindungen. Doch eine Expertin sehe langfristig schwarz - insbesondere für Frankfurt Hahn.Die Frankfurter Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler sehe den Hunsrück-Flughafen wegen der angekündigten Schließung seiner Ryanair-Basis langfristig in Gefahr. "Die Zeichen für ihn stehen nicht gut", habe sie gesagt. Zwar könne Europas größte Billig-Airline auch ohne Basis weiter den recht abgelegenen Airport Hahn anfliegen. Aber schon in den vergangenen Jahren habe Ryanair Flüge von dort zu benachbarten Flughäfen verlagert.Zudem werde das irische Unternehmen am Flughafen Frankfurt vom künftigen Terminal für Billig-Airlines profitieren. Ryanair biete an Deutschlands größtem Flughafen auch für bisherige Lufthansa-Start- und Landerechte (Slots) mit. Ihr Flugangebot am Hahn verringere sich also immer mehr. Dort sei Ryanair Hauptkunde.Die Ryanair-Aktie steige heute in freundlichem Umfeld um etwa 0,9 Prozent auf 11,18 Euro. Die Papiere von Lufthansa und Fraport würden gleichzeitig gut ein Prozent nachgeben. Die Ryanair-Aktie kämpfe seit Ende Juni an der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 11,13 Euro verlaufe.2017 habe der chinesische Großkonzern HNA 82,5 Prozent des Flughafens Hahn für rund 15 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz gekauft. 17,5 Prozent halte noch Hessen. Ziegler, Professorin an der Frankfurt University of Applied Sciences, habe gesagt: "Es kann sein, dass HNA aus strategischen Gründen am Hahn festhalten will, auch wenn es ihm schlechter geht." Dieser habe eine eher seltene Nachtflug-Genehmigung für Passagier- und auch Frachtverkehr.Ryanair streite mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über Gehaltskürzungen in der Corona-Krise. Die bei der Ryanair-Tochter Malta Air beschäftigten Piloten aus Deutschland hätten die Vorschläge der Airline abgelehnt.Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, habe gesagt: "Pure Hektik wäre ein schlechter Ratgeber. Wir schauen uns die Situation genau an, machen die erforderliche Analyse und leiten davon die nächsten Schritte ab." Es sei unmöglich, bei Ryanair schon die Lage nach dem 1. November exakt vorherzusehen. Bei einer so großen Airline gebe es immens viele Möglichkeiten, Flugverbindungen zu verlagern.Die Ryanair-Aktie hänge noch in einer Seitwärtsphase gefangen zwischen den 50- und 200-Tage-Linien. Erst nach einem Ausbruch darüber, am besten über 13 Euro dürfte die Konsolidierung beendet sein.