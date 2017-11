Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

17,53 EUR +2,97% (17.11.2017, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

17,536 EUR +1,95% (17.11.2017, 13:08)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (17.11.2017/ac/a/a)





Dublin (www.aktiencheck.de) - Ryanair: Behauptungen deutscher Gewerkschaften sind ohne Grundlage - AktiennewsOriginal-Meldung vom 17.11.2017 (http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Cockpit_will_Tarifverhandlungen_fuer_deutsche_Ryanair_Piloten-8236122):Beim irischen Billigflieger Ryanair formiert sich weiterer Widerstand gegen die Arbeitsbedingungen."Ryanair hatte immer eine hohe Fluktuationsrate - wie aus ihren Jahresberichten ersichtlich ist -, aber wir sehen derzeit eine demografische Veränderung bei den Ryanair Piloten", erklärte Jim Phillips, Vorstand für Internationales in der VC. "Viele betrachten Ryanair inzwischen als eine Karriere und nicht als einen Zwischenstopp, um ein paar Flugstunden zu sammeln. Die Piloten wollen Familien haben, Häuser kaufen und sie möchten dort leben, wo sie stationiert sind. Familienleben braucht die Stabilität der nationalen Tarifverträge."Ryanair-Chef Michael O'Leary hat in der Vergangenheit jegliche Verhandlungen mit Gewerkschaften abgelehnt und stattdessen mit lokalen Pilotenvertretungen gesprochen. In den vergangenen Monaten hatte sich Widerstand gegen die nach irischem Recht organisierten Arbeitsbedingungen geregt, die unter anderem einen hohen Anteil von Leiharbeitern im Cockpit vorsehen. O'Leary hat die VC in der Vergangenheit stets als "Gewerkschaft der Lufthansa" abgelehnt. Auch die deutsche Kabinengewerkschaft Ufo will mit Ryanair über einen nationalen Tarifvertrag für die in Deutschland stationierten Flugbegleiter verhandeln."Diese Behauptungen deutscher Gewerkschaften sind ohne Grundlage. Während die deutschen Gewerkschaften von Lufthansa weiterhin Lohnkürzungen und Stellenstreichungen für Air-Berlin-Piloten bei Eurowings verhandeln, verhandeln und erhalten die Piloten von Ryanair an vielen Standorten in Europa weiterhin beträchtliche Lohnerhöhungen, bessere Dienstpläne (5 Tage Dienst, gefolgt von 4 freien Tagen) und Gehälter von mehr als 150.000 Euro pro Jahr. Ryanair und seine Piloten nutzen weiterhin ihre Tarifverhandlungen, während deutsche Pilotgewerkschaften ihre Zeit damit verschwenden, Pressemitteilungen zu versenden. Wie alle deutschen Piloten von Ryanair wissen, können sie Probleme mit dem Unternehmen jederzeit über den ERC-Ausschuss ihrer Basis melden, was vom Obersten Gerichtshof in Irland als rechtmäßige Tarifverhandlungen genehmigt wurde."