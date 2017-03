ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (01.03.2017/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktie: Erneuter Kursschub möglich! ChartanalyseBevor das Wertpapier von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) Anfang 2016 in einen nahezu einjährigen Sinkflug überging, markierten Marktteilnehmer noch bei 15,59 Euro ein finales Hoch - anschließend kippten die Kursnotierungen bis Mitte des Jahres auf ein Verlaufstief von 10,46 Euro ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seitdem befinde sich das Wertpapier der Billig-Fluglinie aber wieder in einem festen Aufwärtstrend, der bis Dezember 2016 auf ein Verlaufshoch von 15,44 Euro aufwärts geführt habe. Zwar habe sich daran eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von 13,86 Euro angeschlossen, aber in diesem Bereich hätten Marktakteure in Verbindung mit dem gestrigen Kursschub einen Doppelboden etabliert! Und genau dieser sei äußerst wichtig für eine direkte Fortsetzung der Kursgewinne bis an die Jahreshochs aus 2016 und darüber. Aus fundamentaler Seite attackiere der Low-Budget-Flieger jetzt nämlich den deutschen Branchenprimus auf dem Frankfurter Heimatflughafen und dürfte ab dem ersten Flug auch recht erfolgreich der Konkurrenz davon fliegen - dem Wertpapier dürfte dies auch ganz gelegen kommen.Die Absichten der Marktteilnehmer scheinen nach einer sechswöchigen Konsolidierungsphase und den gestrigen Kursgewinnen nun eindeutig zu sein - ein Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 14,30 Euro, sowie die obere Trendkanalbegrenzung ein Stück weit höher sollte weiteres Aufwärtspotenzial sichern und die Kursnotierungen der Ryanair-Aktie zunächst bis in den Bereich von 14,83 Euro wieder aufwärts drücken können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Darüber bestünde anschließendes Kurspotenzial sogar bis an die Jahreshochs aus 2016 bei 15,59 Euro. (Veröffentlicht am 01.03.2017)Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:14,41 EUR +0,63% (01.03.2017, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:14,529 EUR +1,74% (01.03.2017, 09:23)