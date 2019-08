Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft wächst, aber vergleichsweise schwach, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Zugleich habe Minister Oreshkin vor einem zu hohen Wachstums der Konsumentenkredite gewarnt, durch das eine Art Blase drohe, die Russland spätestens 2021 in eine Rezession stürzen könnte. Notenbankchefin Nabiullina habe erwidert, dass nicht zu hohe Finanzierungskosten das Haupthemmnis für unternehmerische Investitionen dargestellt hätten, sondern die viel zu langsame und mangelhafte Umsetzung längst geplanter Reformen seitens der Regierung. Analysten würden offenbar mehrheitlich die Position der Notenbank teilen. (Ausgabe August 2019) (12.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.