Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaftswachstum hat sich im ersten Quartal stark abgeschwächt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".



Grundsätzlich sei eine Abschwächung im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung (von 18% auf 20%) zwar erwartet worden. Das Wachstum habe mit 0,5% p.a. aber weit unter dem gelegen, was die Notenbank noch im Februar prognostiziert habe und auch unter den 0,8%, die die Regierung veranschlagt habe. Und nicht nur der Einzelhandel habe sich schwächer entwickelt, sondern auch die Landwirtschaft und die Industrieproduktion. Damit steige die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Notenbank bei ihrer nächsten regulären Sitzung im Juni und auch für weitere Zinssenkungen im Jahresverlauf. Das zweite Quartal werde sich vermutlich nicht nennenswert vom ersten unterscheiden, doch werde für die zweite Jahreshälfte eine wirtschaftliche Belebung erwartet und ebenso im kommenden Jahr, wenn diverse Infrastrukturprojekte ins Laufen kämen.



Der Aktienmarkt in Moskau habe im April überdurchschnittlich zugelegt: rund 4% in lokaler Währung (neues Allzeithoch), rund 2,5% in US-Dollar gerechnet. Auch Trumps Eskalation habe einen vergleichsweise geringen Effekt gehabt: der Aktienindex in Moskau sei inzwischen wieder fast zurück auf einem Allzeithoch. Auch der Russische Rubel zeige sich trotz der schwächeren Wirtschaftsdaten weiter sehr robust. (Ausgabe Mai 2019) (28.05.2019/ac/a/m)



