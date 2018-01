Letztere hätten 2017 zu den Schlusslichtern im internationalen Vergleich gehört, nachdem sie 2016 noch zu den großen Gewinnern gezählt hätten. Der Aktienindex der Moskauer Börse habe um rund 5% nachgegeben; der in Dollar gerechnete RTS-Index (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) habe immerhin ein kleines Plus geschafft. Allerdings sei anzumerken, dass, anders als etwa in China, die sehr kräftig zulegenden russischen IT-Werte kaum in den Aktienindices vertreten seien und dass die Aktienkurse bereits in den letzten Wochen 2016 stark angestiegen seien.



Damals seien große Hoffnungen auf eine Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen und auf ein Ende der westlichen Sanktionen aufgekeimt. Diese hätten sich bislang jedoch nicht erfüllt, im Gegenteil. Die oppositionellen Demokraten würden das Thema Russland nutzen, um Trump so stark wie möglich innenpolitisch zu blockieren und hätten gar eine umfangreiche Sonderermittlung gegen ihn wegen vermeintlicher Absprachen mit Russland veranlasst. Ob und wann Trump die von ihm im Wahlkampf wiederholt betonte Verbesserung des Verhältnisses zu Russland umsetzen könne oder wolle, stehe daher derzeit in den Sternen.



Allerdings könnten sich die Beziehungen der beiden Staaten kaum noch sehr viel mehr verschlechtern. Nachdem sich im Vorjahr die Euphorie als ungerechtfertigt entpuppt habe, wäre es umgekehrt durchaus möglich, dass dies auch für die jetzt sehr pessimistische Stimmung gelte und die Märkte in den kommenden Quartalen positiv auf diesem Gebiet überrascht würden. Unabhängig davon sehen die Experten von RCM Russland weiterhin als einen langfristig sehr aussichtsreichen Markt an. Günstige Bewertungen und sehr hohen Dividendenrenditen würden nach wie vor für ihn sprechen.



Wichtigstes innenpolitisches Ereignis werde zweifellos die im Frühjahr anstehende Präsidentschaftswahl sein. Eine Wiederwahl von Amtsinhaber Wladimir Putin sei faktisch sicher. Abzuwarten bleibe aber, wieviel politisches Kapital er danach besitze und wofür er es einsetzen werde. Reform- und Handlungsbedarf gebe es reichlich, etwa im Finanzsystem, beim Justizwesen oder der oftmals maroden Infrastruktur. Russland mache zwar Fortschritte beim Diversifizieren seiner Volkswirtschaft und sei deutlich weniger von Rohstoffexporten abhängig als vor zehn oder 20 Jahren. Doch habe es diesbezüglich noch einen weiten Weg vor sich. Das lasse sich natürlich auch positiv sehen, denn ein solcher Umbauprozess eröffne auch vielfältige zusätzliche Chancen für Unternehmen und Investoren. (Ausgabe Januar 2018) (23.01.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaftswachstum fiel 2017 besser aus als von den Analysten erwartet, trotz einer vergleichsweise restriktiven Fiskal- und Geldpolitik, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Wirtschaftsdynamik habe sich in der zweiten Jahreshälfte allerdings abgeschwächt. Da komme der kräftige Ölpreisanstieg zum Jahresende gerade recht. Förderlich für die konjunkturelle Erholung seien auch die Zinssenkungen der russischen Notenbank gewesen. Da die Inflation parallel dazu aber noch kräftiger zurückgegangen sei (auf ein post-sowjetisches Rekordtief), hätten die Realzinsen per saldo dennoch zugelegt. Sie hätten daher in den kommenden Monaten noch deutlichen Spielraum nach unten, was neben der Konjunktur (Konsum, Investitionen) auch Anleihen und Aktien unterstützen sollte.