Im zweiten Lockdown-Monat Mai habe sich die Industrieproduktion weiter abgeschwächt: auf -9,6% yoy nach 6,6% im April. Dies lasse sich auf den Rückgang der Rohölförderung aufgrund der Umsetzung des "OPEC+"-De als zurückführen. Die Erholung im Bergbau dürfte für den Rest des Jahres stark durch die Quoten begrenzt sein, sodass die Dynamik stärker durch das Verarbeitende Gewerbe bestimmt werde. Dort habe sich der Einkaufsmanagerindex im Juni auf 49,4 Punkte weiter verbessert. Die Einzelhandelsumsätze hätten während des Lockdowns stärker gelitten und auch im Mai noch bei -19,2% yoy gelegen. Die fiskalischen Anti-Krisen-Maßnahmen würden in Russland im internationalen Vergleich moderat ausfallen, weshalb die Analysten keinen starken Rückprall in der zweiten Jahreshälfte erwarten würden.



Die Russische Zentralbank (CBR) habe ihren Leitzins auf ihrer Sitzung im Juni ungewöhnlich stark um 100 Basispunkte auf 4,50% gesenkt. Der weitere Spielraum für Leitzinssenkungen werde dadurch eingeschränkt, dass die Zentralbank einen negativen Realzins vermeiden möchte, was gegeben das Inflationsziel von 4,0% nur weitere 50 bis 75 Basispunkte ermögliche.



Die derzeitige Krise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es sei wahrscheinlich, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert sei. Gleichzeitig könnten die Mittel des Reservefonds aufgrund des Ölpreisverfalls nicht mehr für zusätzliche staatliche Investitionen genutzt werden, was die möglichen positiven Wachstumsimpulse einschränke.



Der Ölpreisrückgang, die Reduzierung der Ölproduktion im Rahmen des "OPEC+"-De als sowie der COVID-19-bedingte Konjunktureinbruch würden den russischen Staatshaushalt dieses Jahr stark belasten. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland aber über Puffer in Höhe von ca. 9% des BIP, die zur Deckung des Budgetdefizits verwendet werden könnten, selbst wenn keinerlei Schuldenneuaufnahme auf den Kapitalmärkten möglich sein sollte. Auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. Im US-Präsidentschaftswahljahr 2020 werde Russland in Amerika unter besonderer Beobachtung stehen, was das Sanktionsrisiko seitens der USA erhöhe und neben der Ölpreisentwicklung ein zusätzliches Risiko für die Bonität darstelle. Allerdings habe sich Russland aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet. (Ausgabe vom 03.07.2020) (07.07.2020/ac/a/m)





Am 1. Juli endete in Russland die Volksabstimmung zum Paket von Verfassungsänderungen, die u.a. Präsident Putin zwei weitere sechsjährige Amtszeiten nach Ablauf seiner jetzigen zweiten konsekutiven Amtszeit in 2024 ermöglichen soll, so die Analysten der DekaBank.Die vorläufigen Wahlergebnisse würden zeigen, dass die Änderungen wie erwartet mit einer überzeugenden Mehrheit von 78% angenommen worden seien. Die Wahlbeteiligung habe trotz der Corona-Pandemie mit 65% deutlich über der von der Führung Presseberichten zufolge angestrebten 55% gelegen, was darauf hindeute, dass Putins Stellung trotz der zuletzt gesunkenen Popularitätswerte noch immer stark sei. Es habe allerdings auch zahlreiche Meldungen über Unregelmäßigkeiten im Laufe der Abstimmung gegeben.