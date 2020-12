Die Russische Zentralbank dürfte sich bei ihrer Sitzung am 18. Dezember somit eher an der Verbraucherpreisdynamik und der Entwicklung der Inflationserwartungen orientieren. Die Rubel-Schwäche im Herbst habe beide nach oben getrieben, sodass die Verbraucherpreisinflation im November oberhalb des Zentralbankziels von 4,0% yoy liege. Dies dürfte die traditionell "hawkish" eingestellte Zentralbank im Dezember dazu bewegen, den Leitzins unverändert bei 4,25% zu belassen und das Nachlassen der Währungsschwächeeffekte im ersten Quartal abzuwarten. Die Tür für Zinssenkungen dürfte allerdings offen bleiben.



Die derzeitige Wirtschaftskrise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es sei wahrscheinlich, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert werde. Gleichzeitig könnten die Mittel des Reservefonds aufgrund des Ölpreisverfalls nicht mehr uneingeschränkt für zusätzliche staatliche Investitionen genutzt werden, was mögliche positive Wachstumsimpulse einschränke.



Das Risiko internationaler Sanktionen bleibe auch nach dem Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentschaftswahl hoch. Insbesondere auf der Anwendung eines als chemischen Waffe eingestuften Giftes gegen den Oppositionspolitiker Navalny hätten die USA noch nicht mit Sanktionen reagiert. Positiv sei allerdings, dass Russland im Zusammenhang mit der US-Wahl noch mit keinen massiven Einmischungsvorwürfen konfrontiert werde. Die Analysten der DekaBank erwarten auch, dass Biden in den ersten Monaten seiner Amtszeit den Fokus der Außenpolitik auf die Wiedereinrichtung der internationalen Vertragswerke setzt. Das reduziere die Wahrscheinlichkeit von strikten US-Sanktionen gegen Russland, wie ein weiterer Einschnitt in die Investierbarkeit der russischen Staatsanleihen oder die Einschränkungen des Zugangs zu US-Dollar-Liquidität für den russischen Staatssektor, aus Sicht der Analysten zumindest kurzfristig.



Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet. Der russische Staatshaushalt leide zwar unter dem Rückgang der Ölpreise und -produktion sowie dem Konjunktureinbruch. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland aber über fiskalische Puffer, und auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. (04.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das reale Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal ist in Russland mit -3,6% im Vorjahresvergleich etwas besser als erwartet ausgefallen, so Daria Orlova, Analystin der DekaBank.Die Implikationen dieser Zahl für die Prognose und die Geldpolitik würden allerdings durch zwei Faktoren reduziert. Zum einen bringe das Coronavirus am aktuellen Rand neue Belastungen. Die Anzahl der täglichen COVID-19-Neuinfektionen sei in Russland trotz der teils limitierten Testkapazitäten auf über 25.000 pro Tag angestiegen. Die Zentralregierung habe eine starke Präferenz an den Tag gelegt, einen erneuten landesweiten Lockdown im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung zu vermeiden. Und auch regional seien die Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr moderat.