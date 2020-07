Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz der im Land weiter stark grassierenden Pandemie legten brasilianische Aktien im Juni kräftig zu: Fast 9% Kursplus verbuchte der Aktienindex in Sao Paolo, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen emreport.



Das Verfassungsreferendum in Russland habe nach offiziellen Angaben der Wahlkommission fast 79% Zustimmung zur neuen russischen Verfassung erbracht, bei einer Beteiligung von mehr als 68%. Kritiker hätten zahlreiche Anzeichen für Wahlmanipulation oder unzureichende Vorkehrungen zu deren Verhinderung bemängelt. Gleichwohl würden auch die Umfragen in den Wochen vor dem Referendum nahe legen, dass grundsätzlich wohl eine Mehrheit der Abstimmenden mit Ja gestimmt habe. Die tatsächliche Zustimmung sowie die Beteiligung an der Abstimmung könnten aber geringer ausgefallen sein als offiziell ausgewiesen. Vor allem im westlichen Ausland sei nahezu ausschließlich thematisiert worden, dass die neue Verfassung Präsident Putin weitere Amtszeiten ermögliche, während die über 200 anderen Veränderungen eher wenig Beachtung gefunden hätten. Dabei seien diese durchaus signifikant. Neben sozialen Verbesserungen (Mindestlohn zumindest auf Höhe des Existenzminimums, Indexierung der Renten und Pensionen) werde das Parlament gestärkt und die Befugnisse des Präsidenten würden in einigen Bereichen etwas reduziert. Insgesamt sei die neue Verfassung eine klare Hinwendung zu konservativ-nationalen russischen Inhalten, nachdem die alte Verfassung Anfang der 1990er Jahre weitgehend von den US-amerikanischen Beratern des damaligen Präsidenten Jelzin verfasst worden sei.

Volkswirtschaftlich - und das dürfte das Leben der allermeisten russischen Bürger derzeit sehr viel stärker prägen als die neue Verfassung - seien die negativen Auswirkungen der Pandemie das bestimmende Thema. Sowohl Industrieproduktion als auch privater Konsum seien stark eingebrochen, so wie in vielen anderen Ländern auch. Der ehrgeizige "nationale Investitionsplan" werde sich angesichts des geringeren finanziellen Spielraums offenbar nicht wie geplant bis 2024 umsetzen lassen. Welche Teile dieses Programmes in welchem Ausmaß und wie weit nach hinten verschoben würden, sei derzeit noch unklar. Präsident Putin habe Ende Juni Steuersenkungen für russische Unternehmen im Bereich Informationstechnologie angekündigt. Im Gegenzug solle die Einkommenssteuer für die obersten Einkommensbezieher leicht angehoben werden. Die Maßnahme dürfte weniger als 3% der Bevölkerung betreffen, solle aber rund 60 Mrd. Rubel (ca. 750 Mill. Euro) zusätzlich in die Staatskasse spülen.



Der Aktienmarkt in Moskau habe im Juni nicht an die Zugewinne der Vormonate anknüpfen können. Per Saldo sei der Aktienindex wenig verändert gegenüber dem Stand von Ende Mai gewesen. (21.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.