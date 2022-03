Unterdessen habe Russland Schwierigkeiten, sein Öl zu verkaufen, selbst mit großen Preisabschlägen. Speditionsunternehmen würden teilweise den Transport von Gütern aus oder nach Russland verweigern. Viele Unternehmen im Ausland würden also quasi eigenständig Sanktionen verhängen oder sie würden massive Reputationsschäden befürchten, wenn sie weiter mit oder in Russland operieren würden. Die Folge dessen könnten weitere globale Verwerfungen bei Güterströmen nahezu aller Art sein und das in einer völlig chaotischen und schwer zu behebenden Weise.



Die russische Währung habe nach dem russischen Angriff auf die Ukraine massiv nachgegeben, habe sich seither aber deutlich erholt und stabilisiert. Die Notenbank habe die Leitzinsen drastisch auf 20% angehoben, habe zusätzliche Beschränkungen für die Ausfuhr von Kapital verhängt. Russische Aktien in Moskau und im Ausland seien nach Kriegsbeginn drastisch gefallen; wenig später habe die Moskauer Börse den Handel bis auf weiteres komplett ausgesetzt. MSCI habe Russland aus seinen globalen Indices bereits entfernt.



Militärisch scheine ein schnelles Ende des Konflikts nicht in Sicht. Eine Verhandlungslösung scheine in weiter Ferne. Es spreche viel dafür, dass man sich im Kreml in mehrfacher Hinsicht verkalkuliert habe. Präsident Putin sei dabei innen- und geopolitisch faktisch "all-in" gegangen und könne schwerlich zurück, angesichts der bereits gezahlten enormen wirtschaftlichen und militärischen Kosten.



Der Westen habe auch in keiner Weise eine Aufhebung der Sanktionen in Aussicht gestellt, wenn Russland den Krieg einstelle, im Gegenteil. Frankreichs Finanzminister habe zudem offen davon gesprochen, dass die EU einen wirtschaftlichen Krieg gegen Russland führe. Der Bruch zwischen Russland und der EU scheine vollständig und nahezu irreversibel zu sein, es sei denn, es gäbe einen pro-westlichen Machtwechsel in Moskau. Im Kreml dürfte man notfalls weitere militärische Kräfte mobilisieren, um einen Sieg auf dem Schlachtfeld mit allen Mitteln zu erzwingen.



In Kiew spiele man offenkundig auf Zeit und hoffe darauf, dass Russland wirtschaftlich und innenpolitisch nicht lange genug durchhalte, um die Ukraine militärisch zu schlagen. Zudem versuche man mit allen Mitteln, ein direktes militärisches Eingreifen der NATO und/oder massive neue Waffenlieferungen herbeizuführen. Letzteres berge die reale Gefahr eines (nuklearen) Weltkriegs. Die Kehrseite dieser Strategien von Moskau und Kiew sei eine stetig wachsende Zahl an militärischen und zivilen Opfern und eine fortschreitende Zerstörung der Ukraine. (em-report März 2022) (25.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft wird als Folge der massiven und in ihrem Umfang beispiellosen Wirtschaftssanktionen des Westens wohl kräftig schrumpfen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "emreport".Wie stark, lasse sich derzeit kaum abschätzen. Die Dauer des Krieges werde eine wichtige Rolle spielen, ebenso etwaige russische Gegensanktionen sowie die Möglichkeiten, die Russland finde, um die Sanktionen zu umgehen oder zu kompensieren. Dabei sei Russland vor allem stark auf China angewiesen. Generell sei festzuhalten, dass sich weite Teile der Schwellenländer, darunter China, Brasilien und Indien nicht an den Sanktionen des Westens beteiligen würden. Im Kreml dürfte man einen Großteil der westlichen Sanktionen einkalkuliert haben, aber bei weitem nicht alle.Fraglich sei dabei jedoch, wie realistisch man eingeschätzt habe, dauerhaft dagegen bestehen zu können. Erhebliche Zweifel daran scheinen angebracht. So habe beispielsweise die Sperrung/Beschlagnahme großer Teile der Währungsreserven der Russischen Zentralbank Moskau offenkundig überrascht, was einigermaßen erstaunlich sei. Rund 300 Mrd. Dollar in Form von Euro, US-Dollar und Gold dürften damit vorerst oder dauerhaft dem Zugriff durch Russland entzogen sein, was man bei entsprechenden rechtzeitigen Rückführmaßnahmen auf einen Bruchteil dessen hätte minimieren können. Russland habe unterdessen angekündigt, Dollar- und Euro-Anleihen bis auf weiteres nur in Rubel zu tilgen und die Notenbank habe russische Vermögenswerte von Ausländern eingefroren. Bei Redaktionsschluss habe Präsident Putin angekündigt, man werde die bestehenden, sehr niedrig gepreisten Gasverträge mit westlichen Ländern erfüllen, allerdings die Bezahlung in Rubel fordern.