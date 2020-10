Die geopolitische Lage bleibe angespannt. In Belarus zeichne sich auch Wochen nach der Wahl kein Kompromiss zwischen dem Regime und der Protestbewegung ab. In Bergkarabach komme es erneut zu Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan, die im Risikoszenario zu einer mittelbaren militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Türkei führen könnten. Das Nervengift der "Novitschok"-Gruppe im Fall Navalny sei bereits von mehreren europäischen Laboren bestätigt worden und wecke Erinnerungen an den Fall Skripal im Jahr 2018. Damals seien insbesondere seitens der USA harte Sanktionen gefolgt, u.a. das Verbot für US-Investoren, Eurobonds des russischen Staates im Primärmarkt zu erwerben. Die Untersuchung der Proben durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen könne als formeller Auslöser für westliche Sanktionen gegen Russland dienen. Eine Einigung auf strikte sektorale Sanktionen erscheint den Analysten der DekaBank in den USA wahrscheinlicher als in der EU. Ein weiterer Einschnitt in die Investierbarkeit der russischen Staatsanleihen oder die Einschränkungen des Zugangs zu Dollar-Liquidität für den russischen Staatssektor würden ihnen als extreme Sanktionen in dieser Eskalationsphase unwahrscheinlich erscheinen.



Die Kombination aus diesen Faktoren habe zu einer ausgeprägten Schwäche des Rubels geführt, weshalb die Zentralbank im September eine Pause in ihrem ohnehin bereits nahezu abgeschlossenen Leitzinssenkungszyklus eingelegt habe. Ob die finale Senkung um 25 Bp auf dann 4,0% dieses Jahr noch möglich sei, werde stark von den geopolitischen Entwicklungen abhängen.



Die derzeitige Wirtschaftskrise stelle insbesondere für die privaten kleinen und mittleren Unternehmen in Russland eine Herausforderung dar. Es sei wahrscheinlich, dass die Wirtschaft nach der Corona-Rezession noch stärker staatlich kontrolliert werde. Gleichzeitig könnten die Mittel des Reservefonds aufgrund des Ölpreisverfalls nicht mehr uneingeschränkt für zusätzliche staatliche Investitionen genutzt werden, was mögliche positive Wachstumsimpulse einschränke.



Das Risiko internationaler Sanktionen sei aufgrund der Lage in Belarus und der Vergiftung des Oppositionspolitikers Navalny angestiegen und dürfte im Herbst weiter zunehmen, wenn Russland im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl in Amerika unter besonderer Beobachtung stehe. Zusätzliche geopolitische Risiken würden vom aktuellen militärischen Konflikt in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan ausgehen. Allerdings habe sich Russland aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen bereits auf eine mögliche Isolation von den Finanzmärkten vorbereitet. Der russische Staatshaushalt leide unter dem Rückgang der Ölpreise und -Produktion sowie dem Konjunktureinbruch. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland aber über Puffer in Höhe von ca. 9% des BIP, der zur Deckung des Budgetdefizits verwendet werden könne. Auch die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. (02.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits im August hat sich die Erholung der Industrie und der Einzelhandelsumsätze verlangsamt, nachdem die Monate Juni und Juli von dem positiven Rückprall nach der Aufhebung der Corona-Restriktionen gekennzeichnet waren, berichten die Analysten der DekaBank.Die Zeichen für den Herbst stünden ebenfalls nicht gut, denn die Anzahl der neuen COVID-19-Fälle und auch die Auslastung der Krankenhäuser würden seit Mitte September wieder stark ansteigen. In Moskau seien bereits erste weiche Eindämmungsmaßnahmen eingeführt worden, wie bspw. die Empfehlung von Heimarbeit oder die Verlängerung der Herbstferien. Ein harter landesweiter Lockdown nach dem Frühjahrsmuster solle nach dem Willen der Regierung vermieden werden, allerdings könne es bei Überlastung des Gesundheitssystems auch in großen Städten durchaus zu lokalen Lockdowns kommen, die sich dann auch in der wirtschaftlichen Aktivität bemerkbar machen würden.