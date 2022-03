Dennoch dürften die Auswirkungen einer möglichen Zahlungsunfähigkeit Russlands begrenzt sein. Am Ende des Jahres 2021 hätten ausländische Investoren nur 20 Milliarden US-Dollar an russischen Staatsschulden in "Fremdwährung" (hauptsächlich in US-Dollar und Euro) und rund 41 Milliarden US-Dollar in der "Heimatwährung" Rubel halten, die in der Zwischenzeit stark abgewertet worden sei. Zum Vergleich: Auf den weltweiten Märkten für Staatsschulden und Währungen würden tägliche Volumina in Billionenhöhe gehandelt.



Das Auslandsengagement in russischen Unternehmensanleihen sei etwas größer und habe sich im September letzten Jahres auf rund 75 Milliarden US-Dollar belaufen. Allerdings stelle sich die Lage in diesem Segment auch etwas stabiler dar. "Die meisten Emissionen fanden außerhalb Russlands statt, zudem verfügen russische Unternehmen über Dollar- und Euro-Bankguthaben im Ausland, um die Schuldenzahlungen zu finanzieren", erläutere Grüner.



Mangel an Überraschungen



"Wie immer haben die Märkte die wahrscheinlichsten Szenarien frühzeitig antizipiert und eingepreist. Wir bezweifeln, dass es zu nennenswerten Ansteckungseffekten durch den russischen Zahlungsausfall kommt. Der Vergleich zu den späten Neunzigern ist nicht angebracht. Russland hat sich heute ein ‚isoliertes‘ Problem geschaffen, zudem waren in der Vergangenheit die Anleihemärkte der Schwellenländer vor allem deshalb anfällig, weil sie Fremdwährungsschulden bedienen und gleichzeitig feste Wechselkurse beibehalten mussten, die sie nicht verteidigen konnten", stelle Grüner fest. Heute würden kaum noch Währungsanbindungen existierten und die meisten Schwellenländer hätten große Reserven zur Unterlegung ihrer Schulden angehäuft.



Fazit



Russland verfüge offensichtlich über einen großen geopolitischen Fußabdruck. "Im Verhältnis dazu ist das russische Wirtschafts- und Finanzsystem allerdings relativ klein und für die globalen Märkte (mit Ausnahme des Energiesektors) nur von geringfügiger Bedeutung. Ob Russland nun offiziell in der Zahlungsunfähigkeit landet oder nicht, eines ist so gut wie sicher: Putins Entscheidung, in ukrainisches Territorium einzumarschieren, wird für viele weitere Jahre dafür sorgen, dass Russland auf der wirtschaftlichen Weltkarte nur eine untergeordnete Rolle spielt", bilanziere Grüner. (10.03.2022/ac/a/m)







