Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche war es wieder soweit: Öl der Nordseesorte Brent kletterte zum zweiten Mal 2018 über die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar je Barrel, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Selbstverständlich sei nicht auszuschließen, dass Brent-Öl auch in den kommenden Wochen immer mal wieder kurzfristige Kurssprünge verzeichnen könnte. Unter dem Strich dürfte der Kurs auf mittlere Sicht aber eher zur Schwäche neigen. Der positive Effekt des schwachen US-Dollar, der maßgeblich zur zurückliegenden Rally beigetragen habe, sollte mittlerweile weitgehend eingepreist sein.Auch die überraschend stark gestiegenen US-Ölvorräte - laut dem US-Energieministerium seien die Bestände um 6,8 auf 418,4 Millionen Barrel geklettert - würden keinen weiterhin steigenden Preis signalisieren. Gleiches gelte für die US-Fördermenge, die mit 9,91 Millionen Fass pro Tag einen neuen Rekordstand markiert habe. Die US-Produzenten hätten das zuletzt hohe Preisniveau offenbar genutzt, um ihre ohnehin schon hohen Fördermengen weiter zu steigern. Da Expertenmeinungen zufolge bei der US-Ölproduktion keine Trendwende zu erwarten sei und auch andere Staaten ihre Fördermenge ausweiten dürften, werde der weltweite Ölmarkt wohl weiterhin von einem Überangebot dominiert. Ein nachhaltig zunehmender Ölpreis erscheine daher eher unwahrscheinlich. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)