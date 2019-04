Die neue Woche habe gerade erst begonnen und die Zukunft des Brexits scheine weiterhin ungeklärt zu bleiben. Am Wochenende seien jedoch etwas erfreuliche Nachrichten aufgetaucht: Bloomberg habe nämlich berichtet, dass die britische Premierministerin Theresa May versuchen werde, die Brexit-Gespräche mit Jeremy Corbyn, dem Vorsitzenden der Labour-Party, wieder aufzunehmen. May solle bereit sein, sich dem Vorschlag Corbyns zur Errichtung einer ständigen Zollunion mit der EU zu beugen. Sollten die beiden Staats- und Regierungschefs eine Einigung erzielen, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Brexit-Prozess im britischen Parlament endlich einen Durchbruch erleben könnte. Es sollte jedoch beachtet werden, dass May viel Kritik von anderen Mitgliedern der Konservativen Partei für ihre Zusammenarbeit mit Corbyn habe einstecken müsse. Allerdings sei es möglich, dass eine solche Zusammenarbeit zu einem Exodus einiger Brexit-Befürworter führen könnte. Wenn dies jedoch der Preis für einen Deal sei, könnte sich die Entscheidung dennoch lohnen. Diese Woche werde ein spezieller Brexit-Gipfel stattfinden, und falls der britische Gesetzgeber bis dahin keine Fortschritte mache, würden sie eine lange Brexit-Verlängerung riskieren - Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, habe gesagt, dass eine Verlängerung um bis zu 1 Jahr erforderlich sein könnte, um einen Konsens zu erzielen. Vorerst scheine die Einigung zwischen May und Corbyn die einzig mögliche Option zu sein, der Europäischen Union vor der Sommerpause ein Abkommen zu präsentieren. Anleger sollten den Brexit-Schlagzeilen folgen und nach Hinweisen auf mögliche Fortschritte bei den Corbyn-May-Verhandlungen suchen.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) befinde sich heute im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter den Underperformern. Das Unternehmen habe angekündigt, dass es im ersten Quartal des Jahres zu Belastungen in Höhe von mehr als 1 Mrd. EUR kommen könnte. Die Anklage stehe im Zusammenhang mit der laufenden europäischen Untersuchung, die Beweise für eine geheime Absprache zwischen den deutschen Automobilherstellern finden solle. BMW habe gesagt, dass dies das Ergebnis des ersten Quartals beeinflussen und die Margen belasten werde. Man sollte beachten, dass auch andere Aktien von Autobauern heute unter Druck geraten könnten.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) notiere heute nach einer Herabstufung durch Kepler Cheuvreux tiefer. Das Finanzdienstleistungsunternehmen habe die Empfehlung für die Aktie von "kaufen" auf "halten" gesenkt. Auch das einjährige Kursziel sei von 165 EUR auf 160 EUR gesenkt worden.



Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) sei heute eines der schwächsten Werte im deutschen Mid-Cap-Index. Das Unternehmen sei durch die Royal Bank of Canada auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel auf 65 EUR gesenkt worden. Die RBC habe ihre Entscheidung damit begründet, dass der Großteil der europäischen Flughafenbetreiber derzeit mit Aufschlägen gehandelt würden und unter Druck geraten könnten. (08.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten am Ende der Vorwoche konnte über das Wochenende nicht aufrechterhalten werden, so die Experten von XTB.Die Aktien in Asien seien am Montag gemischt gehandelt worden und eine ähnliche Entwicklung sei zu Beginn der europäischen Sitzung zu beobachten gewesen. Aktien aus Europa hätten in den ersten Handelsminuten um eine klare Richtung gekämpft: Polnische und russische Aktien hätten outperformt, während deutsche Aktien am meisten zurückgeblieben seien. Bergbauunternehmen hätten zugelegt, während Automobilhersteller am stärksten zurückgegangen seien.