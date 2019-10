Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Insbesondere die auf breiter Basis rückläufigen Einkaufsmanagerindices haben die globalen Aktienmärkte zuletzt spürbar abrutschen lassen, so die Analysten der DekaBank.



Lange Zeit schienen sie immun gegen schwache Konjunktursignale, doch jetzt keimen angesichts der trüberen Unternehmensstimmung vermehrt Abschwungsängste auf, so die Analysten der DekaBank. Hinzugekommen sei die jüngste Entscheidung der Welthandelsorganisation WTO, dass die USA gegenüber der EU zusätzliche Zölle verhängen dürften, weil der Flugzeughersteller Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) unzulässige Subventionen eingestrichen habe. Damit könnte der Handelsstreit zwischen den USA und Europa eskalieren - und das ausgerechnet jetzt, wo wieder Hoffnung geschöpft worden sei, dass die Wogen des Handelskonflikts zwischen den USA und China geglättet werden könnten. Das alles habe sich auch am Rentenmarkt mit - vor allem in den USA - nochmals sinkenden Renditen bemerkbar gemacht. Zumindest für die Aktienmärkte habe der am Freitagnachmittag veröffentlichte vergleichsweise starke US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss noch eine gewisse Entlastung gebracht.



In dieser Woche stünden Nachrichten aus den USA im Rampenlicht. Da sei zum einen am Dienstag die US-Inflationsrate für September, die sich weiterhin stabil im Wunschbereich der Zentralbank bewegen dürfte und damit der FED freie Bahn lasse für eventuelle weitere Leitzinssenkungen. Zum anderen gebe es wohl ab Donnerstag erneute Handelsgespräche zwischen den USA und China, die zur Folge haben könnten, dass die für 15. Oktober angekündigten Zollerhöhungen zunächst nicht umgesetzt würden. Aus deutscher Sicht werde die Veröffentlichung der aktuellen Zahlen zu Industrieproduktion und Außenhandel spannend. (07.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Airbus



