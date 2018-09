Stuttgart-Aktienkurs Royal Gold-Aktie:

Kurzprofil Royal Gold-Aktie Inc.:



Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) ist US-amerikanisches Edelmetall-Unternehmen mit Sitz in Denver. Die Tätigkeit umfasst die beiden Schwerpunkte Übernahme und Management von Stream-Beteiligungen und Royalty-Anteilen.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Royal Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Carey MacRury, Aktienanalyst bei Canaccord Genuity, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Edelmetallunternehmens Royal Gold Inc. (ISIN: US7802871084, WKN: 885652, Ticker Symbol: RG3, NASDAQ-Ticker-Symbol: RGLD) aus.Royal Gold Inc. habe mit Vale einen Streit um die Royalty-Zahlungen hinsichtlich der Voisey's Bay-Mine in Neufundland beigelegt.Die Analysten von Canaccord Genuity haben die Voisey's Bay-Royalties im Bewertungsmodell bislang nicht berücksichtigt. Durch den Deal werde nun im Modell ein operativer NAV-Anteil von rund 4% angesetzt.Analyst Carey MacRury erhöht das Kursziel für die Royal Gold-Aktie von 102,00 auf 106,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Gold-Aktie: