Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der vergangene Donnerstag dürfte für zahlreiche Marktteilnehmer ein riesengroßer Schock gewesen sein: Schließlich habe es bei Royal Dutch Shell seit 1945 keine Dividendenkürzung gegeben. Selbst in noch so schwierigen Lagen habe der Energieriese an dieser stolzen Tradition festgehalten. Doch das Coronavirus sei zu viel gewesen. Was sei nun zu tun?Die Experten von Goldman Sachs würden den Schritt von Shell loben: Die Kürzung habe zwar ein historisches Ausmaß, sei aber eine "umsichtige Bilanzpolitik". Zudem habe Analyst Michele Della Vigna erklärt, dass die Geschäftsentwicklung im schwierigen Umfeld noch relativ solide gewesen sei. Er stufe die Shell-Papiere unverändert mit "buy" ein, das Kursziel sei von 2.000 auf 1.850 Britische Pence leicht gesenkt worden.Weniger optimistisch sei hingegen Barclays. Deren Analystin Lydia Rainforth stufe die Shell-Titel weiterhin mit "hold" ein. Den fairen Wert sehe sie nach wie vor bei 1.500 Pence. Sie betone, dass der Energieriese nun vor einer längeren Unsicherheitsphase mit schwächeren Rohstoffpreise und größeren Schwankungen stehe.Die Experten von RBC hätten indes ihr Anlagevotum mit "outperform" bestätigt. Das Kursziel sei sogar von 1.700 auf 1.800 Pence angehoben worden. Analyst Biraj Borkhataria sei der Ansicht, dass der Konzern die Corona-Krise sogar für etwas Sinnvolles nutze. Denn das Unternehmen stehe durch die Dividendensenkung sogar noch positiver da.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: