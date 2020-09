Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,31 EUR -0,68% (23.09.2020, 09:12)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.026,80 GBp -0,68% (23.09.2020, 09:18)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britisch-niederländische Energiegigant forciere den Konzernumbau. Demnach wolle Royal Dutch Shell die Ausgaben im Öl- und Gasbereich massiv kürzen und dafür verstärkt in Erneuerbare Energien und andere attraktive Zukunftsmärkte investieren. Dabei gebe es nun einen weiteren Fortschritt.So habe der Konzern nun gemeldet, dass man den Technologieriesen Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) dabei helfen wolle, bis zum Jahre 2025 den kompletten Energiebedarf aus Erneuerbaren Quellen zu decken. Dieser Auftrag könnte Shells wachsender - aber im Vergleich zum Öl- und Gasgeschäft noch sehr kleinen - Sparte einen weiteren Schub verleihen. Ob Shell dabei hauptsächlich auf Strom aus Wind-, Wasser- und Solarkraft setzen werde, sei noch nicht bekannt.Der Energieriese nutze seine Größe clever aus, indem man Deals mit weltumspannenden Konzerne wie etwa Microsoft einfädle. Es werde zweifellos ein langer und nicht leichter Weg für das Unternehmen werden, die derzeit noch sehr starke Abhängigkeit von fossilen Energien sukzessive zu verringern.Daher ist die Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin ausnahmslos für mutige Investoren geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,34 EUR -0,61% (23.09.2020, 09:31)