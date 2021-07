XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,006 EUR -1,24% (12.07.2021, 11:45)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,45 GBP -1,34% (12.07.2021, 11:50)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Royal Dutch Shell arbeite weiterhin fleißig daran, den Konzernumbau rasch voranzutreiben. So habe der britisch-niederländische Energieriese nun eine weitere Absichtserklärung unterzeichnet, sich an einem größeren Wasserstoffprojekt in Norwegen zu beteiligen.Dafür sei Shell dem Aukra Hydrogen Hub beigetreten, dem bereits Aker Clean Hydrogen und CapeOmega angehören würden. Die Firmen würden den Hub zu einer groß angelegten Produktionsanlage für sauberen Wasserstoff ausbauen wollen. Dazu solle zunächst Erdgas aus der lokalen Gasaufbereitungsanlage in Nyhamna genutzt werden.Ein Shell-Sprecher habe betont: "Das Ziel von Shell ist es, bis 2050 ein Netto-Null-Emissions-Energiegeschäft zu werden. Die Zusammenarbeit mit Aker Clean Hydrogen und CapeOmega, um an den aufregenden Möglichkeiten innerhalb des Aukra Hydrogen Hub zu arbeiten, ist ein natürlicher Schritt auf unserem Weg, unser Ziel zu erreichen."Dieses Projekt könnte ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung für Shell sein. Es würden in den kommenden Jahren noch viele weitere folgen, um einen der weltweit größten CO2-Emittenten zu einem klimaneutralen Konzern umzubauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,008 EUR -1,22% (12.07.2021, 12:04)