ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es könnte eine historische Berichtssaison werden: Erstmals seit vielen Jahren könnten alle fünf großen westlichen Energiegiganten - Shell, Exxon, Chevron, BP und Total - Quartalsverluste ausweisen. Schließlich hätten alle fünf Konzerne massiv unter den rapide gesunkenen Ölpreisen, den schwächeren Raffineriemargen und geringeren Umsätzen der Tankstellen im Zuge weltweiter Lockdowns gelitten.Royal Dutch Shell werde am 30. Juli seine Q2-Zahlen präsentieren. Analysten würden erwarten, dass der britisch-niederländische Mischkonzern einen Umsatz von 50,2 Mrd. Dollar erreicht haben dürfte (im Vorquartal habe dieser noch bei 54,4 Mrd. Dollar gelegen). Zudem werde wegen enorm hoher Abschreibungen durchschnittlich mit einem satten Verlust von 9,8 Mrd. Dollar gerechnet. Bereinigt um die Wertberichtigungen in Milliardenhöhe dürfte ein Minus von 586 Mio. Euro anfallen.Bei der Dividende werde damit gerechnet, dass Royal Dutch Shell erneut 0,16 Dollar je Anteilschein ausschütten werde. Das Energieriese habe nach dem Q1 das erste Mal seit 1945 die Dividende kürzen müssen. In den Vorjahren hätten die Anteilseigner noch jedes Quartal stets 0,47 Dollar je Aktie erhalten.Das Marktumfeld für Energiekonzerne wie Shell bleibe rau. Ein Einstieg bei den Aktien des Sektors, die zuletzt auch nicht von den leicht gestiegenen Ölpreisen hätten profitieren können, dränge sich aktuell weiterhin nicht auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,232 EUR +0,06% (23.07.2020, 11:52)