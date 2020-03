Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die anhaltend schwachen Ölpreise würden für Energieriesen wie Royal Dutch Shell natürlich eine große Belastung darstellen. In den Vorstandsetagen würden sich die Manager daher die Köpfe zerbrechen, wie die Folgen des Preisrutsches abgefedert werden könnten. Nun erwäge der Konzern offenbar dafür eine etwas unkonventionelle Lösung.So befinde sich Royal Dutch Shell Insidern zufolge offenbar in Gesprächen, um drei große Tanker zu chartern, um dort Rohöl zu lagern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, sollten dabei bis zu rund 20 Mio. Barrel Rohöl aufbewahrt werden und im Idealfall zu höheren Preisen verkauft werden.Rohöl auf "schwimmenden Lagern" zu bunkern und auf höhere Preise zu spekulieren, sei keine neue Idee. Bereits in früheren Phasen rapide gesunkener Ölpreise hätten Energiekonzerne und Investmentbanken damit versucht auf höhere Renditen zu kommen - nicht immer mit durchschlagendem Erfolg...Die auf den Tankern gelagerten Mengen würden letztlich keinen allzu großen Einfluss auf das Konzernergebnis bei Royal Dutch Shell haben, dafür seien sie einfach noch zu gering. Der Versuch zeige aber, wie schwierig die Lage für Energieriesen aktuell sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,464 EUR -6,84% (11.03.2020, 12:50)