Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Gestern sei ein historischer Tag gewesen: Der Mai-Kontrakt für WTI-Öl sei aufgrund von Sorgen, wonach die Lager aufgrund der anhaltenden Überproduktion regelrecht überlaufen könnten bis auf minus 40 Dollar abgerutscht. Im heutigen Handel stabilisiere sich der Markt wieder etwas. Dies liege unter anderem auch an Donald Trump.So habe der US-Präsident angekündigt, die strategischen Öl-Reserven nun massiv um 75 Millionen Barrel aufzustocken - was rein ökonomisch betrachtet angesichts der enorm tiefen Preise natürlich auch Sinn mache. Zudem werde dadurch die gebeutelte Ölindustrie, die in vielen Regionen der USA eine bedeutende Rolle spiele, gestützt. Der WTI-Mai-Kontrakt sei dadurch nun zumindest wieder leicht ins Plus gedreht. WTI-Öl, das im Juli geliefert werden solle, habe immerhin wieder bei 21 Dollar gelegen.Der Ausnahmezustand am Ölmarkt zeige einerseits, wie stark Angebot und Nachfrage derzeit auseinanderklaffen würden. Die Corona-Pandemie lege die ohnehin schon in billigem Öl schwimmende US-Wirtschaft lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinke dadurch kräftig.Andererseits handle es sich auch um ein spezielles Phänomen, bedingt durch den am Dienstag verfallenden Terminkontrakt auf US-Öl. Bei solchen Verträgen verpflichte sich der Verkäufer, eine Menge Öl zu einem festen Preis und Termin zu liefern. Doch Verwendung für den Rohstoff hätten viele am Finanzmarkt gar nicht, sie würden nur auf Preisschwankungen spekulieren - und hätten zum Kontraktende diesmal teuer dafür bezahlen müssen.Selbst abgebrühte Finanzprofis hätten sich angesichts der extremen Marktsituation am Montag perplex gezeigt. "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Öl so niedrig handelt", habe Neil Wilson vom Finanzdienstleister Markets.com erklärt. Das Hauptproblem sei, dass die Öllager in den USA überzulaufen drohen würden. Investoren würden unbedingt vermeiden wollen, auf fehlenden Lagerplatz zu stoßen.Mit dem verrückten Handelsverlauf gestern könnte zumindest bei WTI-Öl nun die Spitze der Übertreibungsphase erreicht worden sein. Es dürfte jedoch noch längere Zeit dauern, bis sich der Ölmarkt nachhaltig wieder stabilisiere. Dies sollte natürlich in erster Linie davon abhängen, wie sich die Weltwirtschaft und damit die Ölnachfrage weiter entwickle.Energie-Aktien wie etwa Royal Dutch Shell hätten sich im gestrigen Handel noch relativ robust gezeigt. Dennoch drängt sich ein Neueinstieg angesichts der jüngsten Kapitulation am Ölmarkt noch nicht auf, so . Wer bereits investiert sei, sollte den Stopp bei 11,80 Euro beachten. (Analyse vom 21.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link