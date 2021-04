London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell habe für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt. So sei der bereinigte Gewinn des britisch-niederländischen Energieriesen auf 3,23 Mrd. USD gestiegen und habe damit die Analystenprognosen von 3,06 Mrd. USD übertroffen. Darüber hinaus habe das Unternehmen bekanntgegeben, dass die Quartalsdividende auf 17,35 US-Cent steigen solle. Daraus würde sich auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Rendite von 3,5% errechnen.Eine höhere Dividende sei für die Anteilseigner natürlich schön und gut. Dennoch stelle sich die Frage, ob es angesichts der ehrgeizigen Pläne des Vorstands, den Öl- und Gasriesen radikal umzubauen, nicht sinnvoller wäre, eher verstärkt Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Schließlich wolle Royal Dutch Shell bis spätestens 2050 klimaneutral werden - gleichzeitig aber auch nachhaltig Quartalsgewinne in Milliardenhöhe erzielen. Hierfür müsse das Unternehmen seine Position im Bereich der Erneuerbaren Energien, der Elektromobilität, des Wasserstoffgeschäfts oder der anderen Geschäftsfeldern im Energiebereich erheblich verstärken. Hier müsste Royal Dutch Shell zeitnah massiv investieren.Es dürfte spannend bleiben, wann der Royal Dutch Shell-Vorstand seinen kühnen Ankündigungen auch wirklich Taten folgen lasse. Die Aktie dürfte jedenfalls vorerst von den soliden Quartalszahlen profitieren. Anleger könnten beim günstig bewerteten Blue Chip nach wie vor einstiegen. Der Stopp sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,30 EUR +1,57% (29.04.2021, 11:28)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,314 EUR +1,59% (29.04.2021, 11:14)