Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,212 EUR +1,02% (29.04.2021, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,266 EUR +1,30% (29.04.2021, 15:33)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.398,20 GBp +1,16% (29.04.2021, 15:33)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell habe einen starken Start ins Jahr gehabt und in Q1 über USD 8 Mrd. an Barmitteln generiert. Wie bereits angekündigt, sei die Dividende je Aktie für Q1 um rund 4% erhöht worden.Das bereinigte Ergebnis (USD 3,2 Mrd.) habe über dem Marktkonsens und über dem Vorjahresniveau gelegen, was auf eine starke Performance des Gasgeschäfts und im Segment Chemie zurückzuführen sei.Trotz einer schwächeren Nachfrage nach Kraftstoffen aufgrund der Lockdowns habe Royal Dutch Shell den Beitrag des Raffineriesegments auf USD 0,9 Mrd. in Q1 gegenüber USD 0,5 Mrd. in Q4 20 steigern können.Das Unternehmen habe die Nettoverschuldung weiter um mehr als USD 4 Mrd. (auf USD 71 Mrd.) reduziert und nähere sich damit seinem Ziel von USD 65 Mrd., was eine Erhöhung der Ausschüttungen an die Aktionäre auf 20 bis 30% des operativen Cashflows ermöglichen sollte.Die letzte Empfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity