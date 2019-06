LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.06.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Auf dem Investorentag (04.06.) habe das Management im Großen und Ganzen eine Fortsetzung der bisherigen Strategie angekündigt. Damit würden die integrierten Öl- und Gasaktivitäten bis auf weiteres das Kerngeschäft des Konzerns bleiben. Die Investitionen in neue Energien, insbesondere das Stromgeschäft, sollten aber weiter erhöht werden. Royal Dutch Shell stelle bis 2025 weitere Cashflow- und Rentabilitätssteigerungen gegenüber den erneut bestätigten Dreijahreszielsetzungen (2019-2021) in Aussicht.Die Verbesserungsdynamik werde sich aber spürbar abschwächen. Dagegen dürften sich die Aktionäre auf steigende Ausschüttungen (2021e-2025e: mind. 125 (2016-2020e: mind. 90) Mrd. USD) einrichten (Quartalsdividende seit Q1 2014: 0,47 USD je Aktie). Allerdings sei der nominale Ölpreis zuletzt stark gesunken (Brent 1 Monat: -13% auf ca. 62 USD je Barrel; zum Vergleich Ölpreisszenario von Royal Dutch Shell: realer Ölpreis von 60 USD bei Preisen von 2016). Insgesamt habe Royal Dutch Shell ein sehr ordentliches, aber kein überragendes Strategie-Update veröffentlicht. Die Prognosen des Analysten hätten Bestand.Vor dem Hintergrund der Marktführerschaft bei LNG sowie der attraktiven Dividendenrendite (u.a. 2019e: 6,0%) lautet das Votum für die Royal Dutch Shell A-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 33,00 auf 32,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 05.06.2019)