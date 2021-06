XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nach einer längeren Korrekturphase ziehe die Aktie des Energieriesen Royal Dutch Shell allmählich wieder an. Rückenwind würden die Dividendentitel dabei erneut von optimistischen Analystenkommentaren erhalten.So habe etwa die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für Shell mit "overweight" bestätigt. Das Kursziel habe Analyst Christyan Malek auf 2.000 Britische Pence (umgerechnet 23,32 Euro) beziffert. Er habe betont, dass die Zahlen für das zweite Quartal das beschleunigte Wachstum der freien liquiden Mittel bestätigen dürften. Die Shell-Aktie sei für ihn nun unter den europäischen Ölwerten sein "Top Pick".Noch zuversichtlicher gestimmt sei indes Oswald Clint von Bernstein Research. Er rate ebenfalls zum Kauf der Shell-Anteilscheine. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 2.400 Pence, was sogar mehr als 70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege."Der Aktionär" ist zwar nicht ganz so optimistisch wie Clint, sieht aber für die günstig bewertete Aktie ebenfalls noch Luft nach oben. Anleger können nach wie vor zugreifen, der Stopp sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 22.06.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,126 EUR +0,86% (22.06.2021, 16:43)